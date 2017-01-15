Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Сан-Хосе"

"Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей голами отметились Колтон Парэйко, Давид Перрон, Йори Лехтеря и Александр Стин. Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. В текущем сезоне на его счету 43 (20+23) очка. "Шаркс" потерпели свое второе поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе Шаркс" – "Сент-Луис Блюз" – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы: Парэйко – 2 (бол., Штястны, Шаттенкирк), 25:27 – 0:1. Перрон – 11 (Парэйко, Фаббри), 30:01 – 0:2. Лехтеря – 5 (Пьетранджело, ТАРАСЕНКО), 49:16 – 0:3. Стин – 5 (п.в., Шворц, Шаттенкирк), 54:37 – 0:4.
Вратари: Джонс (54:06 – 54:37) – Хаттон.
Штраф: 19 – 10.
Броски: 23 (7+11+5) – 26 (10+13+3).
Наши: - – Тарасенко (14:51/3/+1), Якупов (12:15/0/+1).