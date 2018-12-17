"Тампа" проиграла "Виннипегу", несмотря на очки Кучерова, Василевского и Сергачева

"Виннипег" обыграл "Тампу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету Марка Шайфли.

Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров забросил шайбу в этой игре. На счету защитника Михаила Сергачева и вратаря Андрея Василевского по 1 передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Тампа" - 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Киллорн - 8 (бол., Палат, Василевский), 13:01 - 0:1. Перро - 7 (бол., Майерс, Элерс), 19:43 - 1:1. Танев - 7 (Лаури, Моррисси), 28:36 - 2:1. Стэмкос - 16 (Палат), 29:13 - 2:2. Джонсон - 14 (Пойнт, Сергачев), 38:09 - 2:3. Элерс - 11 (Шайфли, Уилер), 39:19 - 3:3. Кучеров - 14 (бол., Стэмкос, Пойнт), 46:55 - 3:4. Элерс - 12 (Шайфли, Бафлин), 54:23 - 4:4. Шайфли - 21, 64:18 - 5:4.

Вратари: Хеллебайк - Василевский.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 42 (12+16+8+6) - 47 (11+15+19+2).

Наши: Куликов (16.46/1/-1) - Кучеров (21.30/3/-2), Сергачев (18.38/4/0).

17 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.