Свечников примет участие в Матче звезд CHL

Нападающие Андрей Свечников и Филип Задина вошли в число 40 участников Матча звезд Канадской хоккейной лиги (CHL), который состоится в четверг (начало - в пятницу в 03.00 по московскому времени) в городе Гелф (провинция Онтарио), информирует официальный сайт НХЛ.

Свечников и Задина заняли первые два места в промежуточном рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ для игроков, выступающих в Северной Америке, которым предстоит драфтоваться в НХЛ в 2018 году.

В матче примут участие семь хоккеистов из первой десятки этого рейтинга. Драфт НХЛ в этом году состоится 22-23 июня в Далласе.

В Матче звезд CHL сыграют 18 хоккеистов из лиги Онтарио, 16 приедут из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека и шесть человек будут представлять Западную хоккейную лигу.

Напомним, что 17-летний россинин набрал уже 30 (19+11) очков в 23 встречах сезона. Отметим, что начало чемпионате OHL Свечников пропустил из-за перелома руки.