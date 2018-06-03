Свечников, Далин и другие фавориты драфта НХЛ посетят четвертый матч "Вашингтон" – "Вегас"

Фавориты драфта НХЛ-2018 посетят четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Вегасом" (2-1 в серии), сообщает официальный сайт лиги. Среди приглашенных молодых игроков – нападающий Андрей Свечников, который скорее всего будет выбран в топ-3.

– Будет очень интересно посмотреть, – цитирует сайт НХЛ Свечникова. – Вся Россия хочет, чтобы "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли. Мы очень хорошо проведем время. Надеюсь, что через несколько лет сами будем в финале Кубка Стэнли.

Помимо Свечникова, на матче будут присутствовать Расмус Далин, Ноа Добсон, Эван Бушар, Брэди Ткачак, Филип Задина и Квентин Хьюз. Напомним, что ранее состоялись драфт-тесты.