Свечников, Хованов и Денисенко прошли преддрафтовые тесты НХЛ

В Баффало состоялись преддрафтовые тесты для молодых хоккеистов. По ходу занятий, представители клубов успели пообщаться с игроками и еще раз оценить их физические качества.

Среди россиян Андрей Свечников попал в топ-10 по результатам в трех тестах: челночный бег (4-й результат), пресс (7-й) и прыжок вверх без выброса рук (8-й).

Григорий Денисенко показал хороший результат по выносливости. Россиянин стал пятым по индексу усталости к концу серии тренировок. Александр Хованов показал 3-й (средняя нагрузка) и 4-й (максимальная нагрузка) результаты во время занятий на велотренажере.

Фаворит драфта защитник Расмус Далин попал в топ-10 тестов лишь однажды – на велотренажере с кислородной маской (6-й результат).