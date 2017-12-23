Стивен Стэмкос: "Наместникову нравится быть в тени"

Нападающий "Тампы" Стивен Стэмкос отметил техническое оснащение партнера по команде Владислава Наместникова и пользу, которую он приносит команде. В ночь на 22 декабря в матче против "Оттавы" (5:4 Б) российский форвард забросил шайбу, позволившую "Лайтнинг" перевести игру в овертайм.

Эта шайба стала для Наместникова 15-й в сезоне. Таким образом, нападающий установил личный рекорд по количеству голов за сезон - ранее он не забрасывал больше 14 шайб (в сезоне-2015/16).

- Наместников очень техничный, у него отлично работает голова, - цитирует официальный сайт НХЛ Стэмкоса. - У нас хорошее взаимопонимание. В последних матчах у нас снова начала ладиться игра, мы снова стали уверенными в своих силах. Мы создаем много моментов, не очень часто играем в своей зоне. А Влади готов быть в тени, ему это нравится.

О нем реже говорят? В каком-то смысле это даже лучше. Наместников здорово справляется с этим, у него потрясающий характер. С ним хорошо иметь дело. Внутри тройки мы все обсуждаем, часто говорим друг с другом.

Это не случайность, что этот сезон складывается для него так удачно. Он отличный хоккеист. Мы поможем ему развиваться.

В этом сезоне Наместников принял участие в 34 матчах, набрав 30 (15+15) очков.