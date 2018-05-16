Стивен Стэмкос: "Мы внесли коррективы в наши действия, и это дало результат"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос объяснил, за счет чего его команда победила "Вашингтон" в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. "Лайтнинг" добился успеха со счетом 4:2 и сократил отставание в серии – 1-2.

– Мы не переставали верить в себя. Мы знали, что в первых двух матчах сыграли не слишком хорошо, – цитирует официальный сайт НХЛ Стэмкоса. – Надо отдать должное "Вашингтону", они играли прекрасно. Нам нужно было кое-что поменять, мы это поменяли, и это сработал. Хоккеисты вышли на лед и сделали то, что от них требуется.