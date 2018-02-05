Стив Айзерман: "Даже в самые сложные моменты Василевский говорил, что хочет играть завтра"

Генеральный менеджер "Тампы-Бэй" Стива Айзерман в интервью "СЭ" отметил, что не удивлен прогрессу голкипера Андрея Василевского. По его словам, россиянин готов играть больше 60 матчей и плей-офф.

– Ожидали ли вы, что взлет Василевского произойдет столь круто? Он ведь играет первый сезон в качестве вратаря № 1.

– Не удивлен этому точно. В прошлом сезоне, когда мы обменяли Бена Бишопа, Васи стал играть каждый матч и провел за оставшееся время, по-моему, 26 встреч. Нужно было решать – готов ли 22-летний Васи к роли первого вратаря?

Когда мы в прошлом году сделали обмен, мы должны были так поступить. У нас имелся молодой голкипер, который по нашему мнению, на каком-то этапе должен был превратиться в элитного вратаря НХЛ. И должны были пойти на обмен Биша, чтобы дать Васи время. Плюс потолок зарплат, не учитывать который не могли.

В этом сезоне все складывается хорошо. Васи показал, что он готов играть 60 с лишним матчей за сезон плюс плей-офф. И даже если что-то не сложится в этом году – значит, сложится в следующем. Мы уверены в том, что он должен справиться.

Конечно, мы не были убеждены, что он будет настолько хорош к этому моменту. В прошлом сезоне (после обмена Бишопа) у Андрея были взлеты и падения, что ему самому не сильно нравилось. Но очень важно, что он всегда говорил: "Я хочу играть завтра! Я хочу играть завтра!" Не было ни поисков оправданий, ни стремления себя пожалеть. Как-то у нас было много травм, и Васи должен был выходить в каждом матче. У нас была серия встреч с сильными командами, мало что получалось, по нашим воротам наносилось по 40 бросков, и мы пропускали по 5-6 голов (вероятно, имеется в виду отрезок с 3 по 8 января 2016-го, когда "Тампа" потерпела четыре поражения подряд, и в трех матчах от "Виннипега", "Нэшвилла" и "Питтсбурга" Василевский пропустил по 6 шайб. – Прим. И.Р.). Но он не сдавался, хотел играть – и становился все лучше и лучше. У него есть ментальная сила, чтобы после неудач вставать и идти дальше. Глядя на все это, мы и пришли к выводу, что все будет в порядке. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Стива Айзермана