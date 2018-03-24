Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" обыграть "Ванкувер"

"Сент-Луис" на своем льду выиграл у "Ванкувера" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Эта победа для "Блюз" стала четвертой кряду.

Автором одного из голов стал российский форвард Владимир Тарасенко, вернувшийся в строй после травмы. В начале третьего периода он отправил шайбу между щитков голкипера. По итогам встречи россиянин был признан второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Ванкувер" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Берглунд - 11 (Пьетранджело, Стин), 0:40 - 1:0. Берглунд - 12 (мен., Бродзяк), 24:44 - 2:0. Ганье - 8 (Х. Седин, Д. Седин), 34:47 - 2:1. ТАРАСЕНКО - 28 (Шворц), 40:14 - 3:1. Яшкин - 6 (Соботка, Томпсон), 57:31 - 4:1.

Вратари: Аллен - Нильссон.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 25 (4+11+10) - 20 (12+5+3).

Наши: Барбашев (12:24/0/0), Тарасенко (17:38/3/1) - Голдобин (14:28/0/-1).

24 марта. Сент-Луис. Scottrade Center.

Тарасенко отметил голом возвращение в строй после травмы. Видео