Шайба Радулова помогла "Далласу" обыграть "Сент-Луис"

"Даллас" на своем льду в овертайме выиграл у "Сент-Луиса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). В составе хозяев заброшенной шайбой отметился россиянин Александра Радулова, а у гостей - его сотечественник Иван Барбашев, которому ассистировал Владимир Тарасенко.
"Даллас" идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции, а "Сент-Луис" - на 10-м.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" - "Сент-Луис" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Питлик - 13 (Руссель), 27:04 - 1:0. БАРБАШЕВ - 5 (Данн, ТАРАСЕНКО), 33:06 - 1:1. Шворц - 19 (Парэйко), 52:43 - 1:2. РАДУЛОВ - 24 (Сегин, Бенн), 57:04 - 2:2. Бенн - 22 (Сегин), 63:04 - 3:2.
Вратари: Бишоп - Хаттон.
Штраф: 25 - 19.
Броски: 34 (6+14+11+3) - 37 (9+15+13+0).
Наши: Радулов (21:47/5/1) - Барбашев (15:23/1/-1), Тарасенко (21:30/4/-1).
3 марта. Даллас. American Airlines Center.
maks55555
Давили, как младенцев, Сент-Луис в овертайме, они вроде не верили, что могут выиграть.
01:04
spetrov
bezik, а ты говоришь - ветерану Benn'у на покой пора. :)
01:03