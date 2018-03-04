Шайба Радулова помогла "Далласу" обыграть "Сент-Луис"

"Даллас" на своем льду в овертайме выиграл у "Сент-Луиса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). В составе хозяев заброшенной шайбой отметился россиянин Александра Радулова, а у гостей - его сотечественник Иван Барбашев, которому ассистировал Владимир Тарасенко.

"Даллас" идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции, а "Сент-Луис" - на 10-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Сент-Луис" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Питлик - 13 (Руссель), 27:04 - 1:0. БАРБАШЕВ - 5 (Данн, ТАРАСЕНКО), 33:06 - 1:1. Шворц - 19 (Парэйко), 52:43 - 1:2. РАДУЛОВ - 24 (Сегин, Бенн), 57:04 - 2:2. Бенн - 22 (Сегин), 63:04 - 3:2.

Вратари: Бишоп - Хаттон.

Штраф: 25 - 19.

Броски: 34 (6+14+11+3) - 37 (9+15+13+0).

Наши: Радулов (21:47/5/1) - Барбашев (15:23/1/-1), Тарасенко (21:30/4/-1).

3 марта. Даллас. American Airlines Center.