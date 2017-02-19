Шайба Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения от "Рейнджерс"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" на своем льду обыграли "Вашингтон" со счетом 2:1. Единственную шайбу столичного клуба забросил капитан команды Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова и Ларса Эллера.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Вашингтон" – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Макдона – 3 (Нэш, Степан), 7:49 – 1:0. ОВЕЧКИН – 27 (бол., Эллер, КУЗНЕЦОВ), 37:11 – 1:1. Цуккарелло-Осен – 12 (Крайдер, Зибанежад), 48:37 – 2:1.

Вратари: Лундквист – Грубауэр (58:39).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 32 (10+11+11) – 30 (19+4+7).

Наши: Бучневич (10:46/1/0) – Кузнецов (16:17/1/0), Овечкин (18:02/4/-1), Орлов (20:46/1/0).

19 февраля. Нью-Йорк. "Мэдисон сквер гарден".

Видео: Орлов усадил Бучневича на лед