Шайба Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения от "Рейнджерс"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" на своем льду обыграли "Вашингтон" со счетом 2:1. Единственную шайбу столичного клуба забросил капитан команды Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова и Ларса Эллера.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" – "Вашингтон" – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Макдона – 3 (Нэш, Степан), 7:49 – 1:0. ОВЕЧКИН – 27 (бол., Эллер, КУЗНЕЦОВ), 37:11 – 1:1. Цуккарелло-Осен – 12 (Крайдер, Зибанежад), 48:37 – 2:1.
Вратари: Лундквист – Грубауэр (58:39).
Штраф: 6 – 6.
Броски: 32 (10+11+11) – 30 (19+4+7).
Наши: Бучневич (10:46/1/0) – Кузнецов (16:17/1/0), Овечкин (18:02/4/-1), Орлов (20:46/1/0).
19 февраля. Нью-Йорк. "Мэдисон сквер гарден".
БигБосс
Монте-Кристо(Мститель) .******* нхл 552+41по сб 50 рус 55+2по 700
23:50
Монте-Кристо(Мститель) .
БигБосс ................ По моим подсчетам 693....
23:44
van der sar
552.
23:37
Монте-Кристо(Мститель) .
Большой перерыв принес Вашингтону большой вред. Команда потеряла прежнюю игру и уверенность. Косячит в каждом эпизоде. И трудно назвать самых худших. Но попытаюсь. Бэкстрем. Абсолютно некреативный игрок. Хотя и много очков за результативность, но на льду балласт. Пассивен в атаке. Никчемен в обороне. Сегодня первый гол 100% на его совести. Спит на льду. Оши. Криворукий и косой. Не может отдать точную передачу и на два метра. Карлсон Но у того есть оправдание. Вернулся после травмы. Вернулся, чтобы косячить. Ухудшила игру команды и травма Бураковски. Потеряло свою игру третье звено. Как всегда, больше всего моментов у звена Кузнецова, благодаря Жене. Но результативность аховая. Во втором матче подряд лучший у столичных Овечкин. Хотя и не идеален. Но он хоть старается и выкладывается в каждом эпизоде. А вот бэкстемы и оши просто баранами выглядят. Провальна и оборона столичных. Худшие Орпик и Шмидт. Грубауэр подтвердил свою репутацию. Ловит мертвые шайбы. Но пропускает легкие. Первый гол его ошибка. Шайба была несложной. Ждем следующий матч.
23:33
БигБосс
Саню с 700й шайбой в карьере!!!
23:23
Айртон
Тот самый случай, когда 1-2 лучше, чем 5-0!)) Тротц, оставайся!))
23:22