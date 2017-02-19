23:08 | ХОККЕЙ — НХЛ

Шайба Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения от "Рейнджерс"

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В матче регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" на своем льду обыграли "Вашингтон" со счетом 2:1. Единственную шайбу столичного клуба забросил капитан команды Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова и Ларса Эллера.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Вашингтон" – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Макдона – 3 (Нэш, Степан), 7:49 – 1:0. ОВЕЧКИН – 27 (бол., Эллер, КУЗНЕЦОВ), 37:11 – 1:1. Цуккарелло-Осен – 12 (Крайдер, Зибанежад), 48:37 – 2:1.

Вратари: Лундквист – Грубауэр (58:39).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 32 (10+11+11) – 30 (19+4+7).

Наши: Бучневич (10:46/1/0) – Кузнецов (16:17/1/0), Овечкин (18:02/4/-1), Орлов (20:46/1/0).

19 февраля. Нью-Йорк. "Мэдисон сквер гарден".

Видео: Орлов усадил Бучневича на лед

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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БигБосс

Монте-Кристо(Мститель) .******* нхл 552+41по сб 50 рус 55+2по 700

23:50

Монте-Кристо(Мститель) .

БигБосс ................ По моим подсчетам 693....

23:44

van der sar

552.

23:37

Монте-Кристо(Мститель) .

Большой перерыв принес Вашингтону большой вред. Команда потеряла прежнюю игру и уверенность. Косячит в каждом эпизоде. И трудно назвать самых худших. Но попытаюсь. Бэкстрем. Абсолютно некреативный игрок. Хотя и много очков за результативность, но на льду балласт. Пассивен в атаке. Никчемен в обороне. Сегодня первый гол 100% на его совести. Спит на льду. Оши. Криворукий и косой. Не может отдать точную передачу и на два метра. Карлсон Но у того есть оправдание. Вернулся после травмы. Вернулся, чтобы косячить. Ухудшила игру команды и травма Бураковски. Потеряло свою игру третье звено. Как всегда, больше всего моментов у звена Кузнецова, благодаря Жене. Но результативность аховая. Во втором матче подряд лучший у столичных Овечкин. Хотя и не идеален. Но он хоть старается и выкладывается в каждом эпизоде. А вот бэкстемы и оши просто баранами выглядят. Провальна и оборона столичных. Худшие Орпик и Шмидт. Грубауэр подтвердил свою репутацию. Ловит мертвые шайбы. Но пропускает легкие. Первый гол его ошибка. Шайба была несложной. Ждем следующий матч.

23:33

БигБосс

Саню с 700й шайбой в карьере!!!

23:23

Айртон

Тот самый случай, когда 1-2 лучше, чем 5-0!)) Тротц, оставайся!))

23:22

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