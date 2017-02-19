Орлов усадил Бучневича на лед

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Рейнджерс" – "Вашингтон" защитник "Столичных" Дмитрий Орлов обманным движение посадил своего соотечественника из "Рейнджерс" Павла Бучневича на лед. Орлов направлялся в свою зону, затем резко развернулся, чем Павел не ожидал, не смог развернуться и упал на лед.

В текущем сезоне Орлов набрал 26 (4+22) очков в 57 встречах.