Шайба и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Монреаль"

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде "Монреаль" - 5:3. 20 минут за "Пингвинз" отыграл нападающий Евгений Малкин. На его счету шайба и результативная передача. Россиянин завершил встречу с показателем "+3".

В составе "Канадинес" 12 минут 52 секунды на площадке провел Никита Щербак. Он нанес 1 бросок по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Питтсбург" - 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Голы: Лехконен - 9 (Питри, Гальченюк), 3:15 - 1:0. Байрон - 17 (бол., Галлахер, Гальченюк), 6:31 - 2:0. Кессел - 29 (Раст, Брассар), 10:05 - 2:1. Хернквист - 21 (МАЛКИН, Летанг), 14:33 - 2:2. МАЛКИН - 40 (бол., Летанг, Кросби), 30:30 - 2:3. Делорье - 8 (Карр, Друэн), 32:57 - 3:3. Хернквист - 22 (Хагелин, Дюмулин), 52:24 - 3:4. Раст - 12 (п.в., Хернквист, Олексяк), 58:07 - 3:5.

Вратари: Ниеми (57:58 - 58:07, 58:13) - Джерри.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 20 (9+4+7) - 39 (11+18+10).

Наши: Щербак (12:52/1/0) - Малкин (20:05/1/3).

16 марта. Монреаль. Centre Bell.