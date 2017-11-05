Шайба Арвидссона принесла "Нэшвиллу" победу над "Лос-Анджелесом" в овертайме

"Нэшвилл" в овертайме победил "Лос-Анджелес" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Решающую шайбу на свой счет записал нападающий "Предаторз" Виктор Арвидссон.

Российский защитник "Нэшвилла" Алексей Емелин провел на льду 22 минуты 35 секунд, выполнил два броска по воротам и закончил матч с показателем полезности "+2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Нэшвилл" – 3:4 ОТ (0:2, 0:1, 3:0, 0:1)

Голы: Саломяки – 1 (Вебер, Ярнкрок), 9:12 – 0:1. Суббан – 3 (Хартнелл, Джохансен), 10:06 – 0:2. Смит – 4 (Форсберг), 24:47 – 0:3. Иафалло – 1 (Копитар, Тоффоли), 40:16 – 1:3. Фолин – 1 (Форборт, Пирсон), 45:20 – 2:3. Мартинес – 2 (бол., Даути, Копитар), 52:16 – 3:3. Арвидссон – 5 (Ярнкрок), 64:40 – 3:4.

Вратари: Кюмпер – Сарос.

Штраф: 14 – 28.

Броски: 39 (15+9+13+2) – 31 (10+8+10+3).

Наши: – – Емелин (22:35/2/2).

5 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.