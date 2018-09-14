Сергей Бобровский: "Мне не нравится играть в психологические игры с клубом"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отметил, что уже обговорил с руководством клуба свои условия продления контракта. Напомним, что предстоящий сезон станет для россиянина заключительным по действующему соглашению, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

– Мне не нравится играть в психологические игры с клубом, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Бобровского. – Я считаю, что надо сразу честно сказать им, чего хочу, как буду вести переговоры, довести до них мою точку зрения. После минувшего сезона я объяснил ситуацию руководству "Блю Джэкетс". Они все знают. Знают, чего я хочу в новом сезоне, знают мои планы на будущее.

С этого момента я прошу вас не задавать мне вопросы о моем будущем. Я хочу сконцентрироваться на хоккее, хочу помочь команде победить. Сейчас я игрок команды "Блю Джэкетс"