22:26 | Хоккей — НХЛ

Сергей Андронов о триумфе российских игроков "Вашингтона": "Парни показали настоящий характер"


Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поздравил российских хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз", одержавших победу в Кубке Стэнли. Трофей вместе с командой завоевали Александр ОвечкинЕвгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Хочу поздравить Сашу Овечкина, Женю Кузнецова и Диму Орлова с сегодняшней победой. Парни показали настоящий характер, - цитирует Андронова официальный сайт ЦСКА. - Как все мы знаем, Александр долго шел к этому кубку. Тем более значимо, что он стал первым русским капитаном, поднявшим его над собой. Русские не сдаются!

"Вашингтон" впервые в истории выиграл главный трофей НХЛ. Сегодня столичный клуб одержал четвертую победу над "Вегасом" в финальной серии.

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