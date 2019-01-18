"Сент-Луис" проиграл "Бостону", Тарасенко и Барбашев очков не набрали

"Бостон" на своем льду переиграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Блюз" потерпел второе подряд поражение.
Российские нападающие "Сент-Луиса" Иван Барбашев и Владимир Тарасенко очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" - "Сент-Луис" - 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)
Голы: Краг - 5 (Крейчи, Цегларик), 23:31 - 1:0. О`Райлли - 17 (Киру, Перрон), 24:23 - 1:1. Гуннарссон - 1 (Шворц, Шенн), 33:36 - 1:2. Бэкес - 5 (бол., Хара, Крейчи), 36:00 - 2:2. Вагнер - 6 (Форсбакка-Карлссон), 45:27 - 3:2. Маршан - 18 (Макэвой, Бержерон), 53:12 - 4:2. Керали - 6 (п.в., Крейчи, Вагнер), 59:08 - 5:2.
Вратари: Раск - Аллен (56:40 - 59:08).
Штраф: 11 - 9.
Броски: 27 (13+8+6) - 30 (9+11+10).
Наши: - - Барбашев (15.12/0/-2), Тарасенко (23.59/2/-2).
18 января. Бостон. TD Garden.