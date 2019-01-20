"Сан-Хосе" начал переговоры с Карлссоном о новом контракте

"Сан-Хосе" начал вести переговоры о заключении нового контракта со шведским защитником Эриком Карлссоном, сообщил журналист Sportsnet.ca Крис Джонстон.

– Вчера его агент Дон Михан встречался с генеральным менеджером "Шаркс" Дагом Уилсоном в Тампе. Переговоры о будущем игрока начались, - сказал Джонстон. - Они не затрагивали эту тему в первой половине сезона, чтобы дать сторонам возможность привыкнуть друг к другу. Теперь же настало время поговорить.

Делать выводы пока рано. Сначала нужно понять, как чувствует себя Карлссон в "Сан-Хосе". В последнее время он играет гораздо лучше, и я знаю, как он ценит то, что "Шаркс" с пониманием отнеслись к его игре в начале сезона. У них запланирована еще одна встреча во время Матча звезд или немного позже.

Эрик Карлссон перешел в "Сан-Хосе" перед началом текущего сезона. В составе "акул" он сыграл 47 матчей, в которых забросил 3 шайбы и отдал 40 результативных передач. Его контракт заканчивается следующим летом.