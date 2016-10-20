Роман Любимов: "Какая зарплата? Важно, сыграю я в следующем матче или нет"

Форвард "Филадельфии" Роман Любимов в интервью "СЭ" отметил, что вопросом первостепенной важности для него является стабильное попадание в стартовый состав. 24-летний россиянин также подчеркнул, что старается изо дня в день совершенствовать уровень владения английским языком.

– Вы, наверное, слышали, что даже во время тренировочного лагеря в России считали, что вы уедете в фарм-клуб.

– Да, конечно. Но у меня в жизни было столько ситуаций, когда в меня не верили, что я не обращал внимания. Зато доказал, что могу. Главный тренер Дэйв Хекстолл вызвал меня к себе и все объяснил. Он рассказывал, что в заявке может быть определенное число игроков, что формально меня отправляют, но я никуда не еду.

– Это сказывается на зарплате?

– О, я не знаю. Тут же пока время платить зарплату не пришло. Нам давали суточные во время тренировочного лагеря, но больше ничего не было. Я бы так и не вспомнил, если бы не вы.

– А ведь это важный вопрос.

– Не для меня. Слушайте, ну какая зарплата. Я думаю, сыграю ли в следующем матче или нет. Как сделать так, чтобы принести пользу команде, остаться в первом составе, когда вернутся травмированные. (Алексей ШЕВЧЕНКО)