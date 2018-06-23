Роб Блейк: "Очень рады, что Ковальчук присоединился к "Лос-Анджелесу"

Генеральный менеджер "Лос-Анджелеса" Роб Блейк прокомментировал переход в команду нападающего Ильи Ковальчука.

- Очень рады, что Илья присоединится к нам, - цитирует менеджера официальный сайт клуба. - Он добавит нашей команде мастерства и голов, а также желания победить. До 1 июля мы воздержимся от дальнейших комментариев по этом поводу.

Контракт с хоккеистом вступит в силу с 1 июля и будет рассчитан на три года. 35-летний форвард в прошлом сезоне выступал за СКА в КХЛ. В НХЛ он играл за "Нью-Джерси" и "Атланту".

В прошедшем сезоне игрок провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 63 (31+32) очка. В плей-офф он провел 15 матчей и набрал 10 (6+4) очков. Также россиянин завоевал золото олимпийского хоккейного турнира-2018.