Рэй Шеро: "Ковальчук решит, где хочет играть в НХЛ, а я решу, насколько это выгодно для "Нью-Джерси"

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро заявил, что будет рад возвращению нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ. Руководитель отметил, что россиянин сам решит, где захочет продолжить карьеру, но главное, чтобы это было выгодно для его бывшего клуба – "Дэвилз". Напомним, что в НХЛ 34-летний хоккеист выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси", а в 2013 году объявил о завершении карьеры в лиге и перешел в СКА. Всего в НХЛ на его счету 816 матчей, в которых он набрал 816 (417+399) очков.

– Я лично не знаком с Ковальчуком, но долгое время следил за его игрой в НХЛ, – цитирует North Jersey Шеро. – Он был одним из лучших игроков лиги, поэтому не только наша команда хочет его заполучить. Его возвращение для НХЛ будет фантастической новостью. Но на данный момент я не вижу смысла обсуждать эту новость.

Если в команде соберутся такие игроки, как Ковальчук – будет замечательно. Но выбор остается за ним. Именно Илья решит, где хочет играть, а я решу, насколько это будет выгодно нашей команде.