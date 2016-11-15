Рене Фазель: "Был большим поклонником тройки Макаров-Крутов-Ларионов"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил важность включения Сергея Макарова в Зал славы НХЛ, который стал седьмым отечественным игроком, удостоившимся такой чести.

По словам руководителя, он был большим поклонником тройки ЦСКА и сборной СССР Сергей Макаров - Владимир Крутов - Игорь Ларионов.

- Это особый момент. Я был большим поклонником тройки Макаров-Крутов-Ларионов, которая была ошеломительной, - приводит ТАСС слова Фазеля. - Макаров на сто процентов заслужил такой чести. У него была невероятная карьера.