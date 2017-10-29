Райан Гецлаф: "Наше убийственное большинство остановило Кучерова и Стэмкоса"

Нападающий "Анахайма" Райан Гецлаф после победы над "Тампа-Бэй" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил игру форвардов Стивена Стэмкоса и Никиты Кучерова. Капитан "Уток" считает, что именно игра в большинстве помогла остановить соперников.

– Кучеров и Стэмкос очень хороши сейчас в лиге, – цитирует официальный сайт НХЛ Гецлафа. – Мы обратили на них внимание. Наше убийственное большинство проделало большую работу, чтобы остановить их. Да и вратарь наш, очевидно, был очень хорош.

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