"Тампа" без Василевского проиграла "Анахайму", прервалась серия Кучерова

"Анахайм" в гостях обыграл "Тампа-Бэй" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Прервалась победная серия "Молний" из четырех игр кряду, команда проиграла в третий раз за сезон.

Отметим, что голкипер "Тампы" Андрей Василевский остался в запасе на эту игру. В этом матче прервалась результативная серия форварда Никиты Кучерова – россиянин впервые не набрал очков в матче этого сезона. В 12 встречах на его счету 19 (12+7) очков. Также прервалась аналогичная серия капитана команды Стивена Стэмкоса.

Первая тройка "Молний" провела больше всех времени на льду: у Кучерова 25 минут и два броска, на счету Владислава Наместникова 23 минуты и 6 бросков по воротам, Стэмкос отыграл 23 минуты и дважды бросил. Защитнику Михаилу Сергачеву тренеры доверили 16 минут, за которые он два раза бросил по воротам, провел два силовых приема и заработал показатель полезности "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Анахайм" – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)