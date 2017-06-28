Президент "Коламбуса" подтвердил интерес к Ковальчуку

Президент "Коламбуса" Джон Дэвидсон заявил, что клуб действительно заинтересован в приглашении нападающего Ильи Ковальчука. Срок контракта Ковальчука со СКА истек 30 апреля. В минувшем сезоне он набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах КХЛ и помог клубу во второй раз выиграть Кубок Гагарина.

– Думаю, мы заинтересованы в нем, – цитирует Sportsnet Дэвидсона. – Но сейчас я не знаю, куда он перейдет. – Я уже общался с его агентом и сказал ему, что нужно обсудить этот вопрос с нашим генеральным менеджером. Он будет принимать решение.