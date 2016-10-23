Пол Морис: "Лайне понимает, что должен прыгнуть в бассейн и поплыть"

Главный тренер "Виннипега" Пол Морис высказался об игре новичка команды нападающего Патрика Лайне. Он высоко оценил класс форварда. Специалист отметил, что клуб должен дать время второму номеру драфта НХЛ-2016, чтобы тот смог демонстрировать стабильную игру.

– Надеюсь, что Лайне все правильно воспримет, – приводит официальный сайт НХЛ слова Мориса. – Он не так просто попал на второе место на драфте. За ним будут наблюдать в течение всей его карьеры. Я всегда прихожу в восторг от того, как великим хоккеистам удается играть так стабильно. Иногда вы спрашиваете, как остановить Сидни Кросби. Если бы кто-то смог это сделать, то все это бы уже изучили и кто-то уже получил бы приз Харта. Эти ребята очень хороши, и они учатся в первые годы. Они не столь динамичны на первых порах, если, конечно, твоя фамилия не Селянне. Им нужно время, чтобы выйти на такой уровень стабильности.

Мы общаемся. "Виннипег" заинтересован в том, чтобы Лайне был частью команды, одним из ее игроков, чтобы нам не нужно было работать с ним каждый день. Мы не хотим действовать ему на нервы. Пусть он сам все почувствует. Он сам понимает, что должен прыгнуть в бассейн и поплыть. Лайне стал вторым номером драфта, он талантлив, и это обратная сторона его успеха.