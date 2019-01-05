05:43 | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" переиграл "Виннипег", Малкин набрал 1 очко

Обсудить
0

"Питтсбург" переиграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). "Пингвинз" одержал восьмую победу кряду.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Виннипег" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Мяяття – 1 (бол., Петтерссон, Гюнтцель), 14:19 – 1:0. Каллен – 4 (Астон-Ризе, Дж. Джонсон), 14:52 – 2:0. Симон – 6 (Малкин), 34:39 – 3:0. Летанг – 10 (п.в., Кросби, Каллен), 56:38 – 4:0.

Вратари: Мюррей – Хеллебайк (54:11 – 55:21, 56:14 – 56:38).

Штраф: 2 – 6.

Броски: 33 (10+15+8) – 33 (7+11+15).

Наши: Малкин (19.05/2/+1) – Куликов (11.35/0/-2).

5 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ