"Питтсбург" переиграл "Виннипег", Малкин набрал 1 очко

"Питтсбург" переиграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). "Пингвинз" одержал восьмую победу кряду.
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" – "Виннипег" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Мяяття – 1 (бол., Петтерссон, Гюнтцель), 14:19 – 1:0. Каллен – 4 (Астон-Ризе, Дж. Джонсон), 14:52 – 2:0. Симон – 6 (Малкин), 34:39 – 3:0. Летанг – 10 (п.в., Кросби, Каллен), 56:38 – 4:0.
Вратари: Мюррей – Хеллебайк (54:11 – 55:21, 56:14 – 56:38).
Штраф: 2 – 6.
Броски: 33 (10+15+8) – 33 (7+11+15).
Наши: Малкин (19.05/2/+1) – Куликов (11.35/0/-2).
5 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.
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