"Питтсбург" и "Рейнджерс" интересуются Зариповым

"Питтсбург" – одна из четырех команд НХЛ, заинтересованных в услугах нападающего Даниса Зарипова, утверждают источники радио 93.7 The Fan. "Пенс" сделали запрос по хоккеисту и обсуждают возможность предложить ему контракт. Напомним, на прошлой неделе форвард "Пингвинов" Евгений Малкин заявил, что с удовольствием поиграл бы с Зариповым в одном звене.

Наибольшую заинтересованность в 36-летнем форварде проявляет "Рейнджерс".

Зарипов был дисквалифицирован ИИХФ на 2 года за употребление запрещенных веществ. Он подал апелляцию в CAS, которая будет рассмотрена в конце сентября. Недавно НХЛ официально разрешила выступать ему в клубах лиги.

В прошлом сезоне на счету Зарипова 45 (16+29) очков в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ за "Магнитку" и 22 (15+7) очка в 18 играх плей-офф.

Евгений Малкин: "С удовольствием поиграл бы с Зариповым в одной тройке в "Питтсбурге"//

Зарипов контактировал с представителями "Тампа-Бэй" //

"Чикаго" ведет переговоры с Зариповым