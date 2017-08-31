"Чикаго" ведет переговоры с Зариповым

Экс-форвард "Магнитки" Данис Зарипов может стать игроком "Чикаго", сообщает The Athletic. Представители "Блэкхокс" контактировали с россиянином. Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Тампа".

Напомним, Зарипов был дисквалифицирован за употребление допинга на два года на все соревнования под эгидой Международной федерации хоккея. НХЛ не попадает под юрисдикцию ИИХФ, поэтому вопросы с допинг-контролем может решать самостоятельно. Лига разрешила Зарипову играть, но россиянин предварительно должен пройти тестирование на допинг.