Зарипов контактировал с представителями "Тампа-Бэй"

Нападающий Данис Зарипов может продолжить свою карьеру в "Тампа-Бэй". По информации TSN, клуб контактировал с 36-летним россиянином, однако разговор о подписании контракта не шел.

Напомним, форвард был дисквалифицирован на два года за применения запрещенных веществ. Однако руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разрешило нападающему Данису Зарипову выступать в лиге, несмотря на запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ).