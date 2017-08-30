Зарипов контактировал с представителями "Тампа-Бэй"

Нападающий Данис Зарипов может продолжить свою карьеру в "Тампа-Бэй". По информации TSN, клуб контактировал с 36-летним россиянином, однако разговор о подписании контракта не шел.
Напомним, форвард был дисквалифицирован на два года за применения запрещенных веществ. Однако руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разрешило нападающему Данису Зарипову выступать в лиге, несмотря на запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Форвард в то время играл за магнитогорский "Металлург". Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.
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