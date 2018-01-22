Первый тренер Кучерова: "Как-то спросил, купит ли он мне машину, когда будет играть в НХЛ. Никита запомнил"

Первый тренер нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова Геннадий Курдин рассказал о том, что форвард сделал ему подарок, подписав контракт с "Лайнинг". Юный хоккеист запомнил обещание из детства и презентовал специалисту автомобиль.

– Я тогда ездил на пятой модели "Жигулей", – начал Курдин. – Ленинградка стоит, вечные пробки. Говорю – он, маленький, слушает. И, оказывается, как-то я ему сказал: "В НХЛ будешь играть – машину мне купишь?" Видимо, надоело мне на помойке этой ездить – я в сердцах и сказал. Вообще не запомнил! А ему врезалось в память. И мой вопрос, и то, что он ответил: "Куплю".

После Кубка мира Никита приехал, дней пять катался с моими мальчишками в Подольске. Потом вернулся в Америку, подписал контракт. И ближе к Новому году вдруг звонит Светлана (мама Кучерова. – Прим. "СЭ") и говорит: "Выбирай машину". Оказывается, он вспомнил то давнее обещание и деньги ей перевел. Спрашиваю: "Какую?" – "Какую выберешь". Я Land Cruiser взял... (Игорь РАБИНЕР)

Уникальные подробности карьеры Кучерова – в материале "СЭ"