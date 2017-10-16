Первый гол Шипачева в НХЛ принес "Вегасу" победу над "Бостоном"

"Вегас" обыграл "Бостон" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что в этой встрече дебютировал за "Голден Найтс" нападающий Вадим Шипачев.
Россиянин забросил свою первую шайбу в НХЛ. Также в составе победителей отличился Алекс Так, который также впервые отличился в лиге и Оскар Линдберг. Единственный гол у "Бостона" на свой счет записал Давид Пастрняк.
Шипачев провел на льду всего 10 минут 26 секунд, за которые нанес один бросок по воротам и заработал показатель полезности "+2". Голкипер "Вегаса" Малькольм Суббан провел первую встречу за команду и отразил 21 бросок по своим воротам. Вратарь "Бостона" Антон Худобин остался в запасе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Бостон Брюинз
- НХЛ
- Антон Худобин
- Вадим Шипачев
- Давид Пастрняк
- Вегас Голден Найтс
- Малькольм Суббан
- Оскар Линдберг
- Алекс Так
Материалы других СМИ
gibson
Смотрел этот матч. У меня глаза на лоб лезли. Считаю, что Шипачева просто унизили. Тренер и ген. менеджер Вегаса два безумных идиота. Зачем подписывали игрока за 4,5 миллиона? Чтобы мариновать его в АХЛ, а потом на лавке? Шипачев не разу вышел на большинство (смена в 38 сек, это ошибка статистиков), вместо него играли там кто попало - Карлссон и Лейпсик. Это кто, мля, такие вообще? Надо посылать Вегас к черту и возвращаться домой. У них там с головой что-то не в порядке. Нет на свете тренера который бы считал, что Карлссон и Линдберг могут быть сильнее Шипачева... но оказывает такой есть.
04:57
fifa_guru
Агасси доволен
04:47