Первый гол Шипачева в НХЛ принес "Вегасу" победу над "Бостоном"

"Вегас" обыграл "Бостон" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что в этой встрече дебютировал за "Голден Найтс" нападающий Вадим Шипачев.

Россиянин забросил свою первую шайбу в НХЛ. Также в составе победителей отличился Алекс Так, который также впервые отличился в лиге и Оскар Линдберг. Единственный гол у "Бостона" на свой счет записал Давид Пастрняк.

Шипачев провел на льду всего 10 минут 26 секунд, за которые нанес один бросок по воротам и заработал показатель полезности "+2". Голкипер "Вегаса" Малькольм Суббан провел первую встречу за команду и отразил 21 бросок по своим воротам. Вратарь "Бостона" Антон Худобин остался в запасе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" – "Бостон" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)