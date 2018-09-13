Панарин не поменял мнение в вопросе продления контракта с "Коламбусом"

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин выступил с заявлением по поводу ситуации с продлением контракта с "Блю Джэкетс". Соглашение между российским нападающим и клубом рассчитано на один сезон. По истечении этого срока он станет неограниченно свободным агентом.

– Понимаю, что ко мне много вопросов. Хочу сразу же все это объяснить, – цитирует официальный сайт "Коламбуса" Панарина. – Этим летом я сказал, что не готов обсуждать долгосрочный контракт с "Коламбусом". На этот момент ничего не изменилось. Хотел бы сказать, что мне очень нравится проводить здесь время, я наслаждался каждым днём в "Коламбусе". Это решение, в данный момент, никак не связано с городом и, тем более, с командой, с организацией.

Меня хорошо приняли здесь. Как в команде, так и в городе. Все здорово. Фанаты, считаю, немножко любили меня. Хотел бы, чтобы люди понимали – у игрока есть немного возможностей принимать такое решение. Наверное, один раз в жизни, максимум – два, когда игрок может выбирать, где играть. Считаю, что это 10 процентов моей жизни, 7-8 лет, если удастся подписать такой контракт, – это достаточно долгое время. Нужно долго думать, чтобы не ошибиться.

В принципе, я готов отвечать на самые неприятные вопросы. После этого дня хочу сконцентрироваться на хоккее. Чтобы никто не думал, я буду полностью отдаваться в любой игре, в каждом отрезке. Сейчас на мне майка "Блю Джекетс" и нет шансов, что я не буду полностью выкладываться.

Панарин выступает за "Коламбус" с 2017 года. В прошлом сезоне он установил личный и клубный бомбардирский рекорды (27 голов + 55 результативных передач).