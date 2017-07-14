Палат продлил контракт с "Тампой"

Нападающий "Тампы" Ондржей Палат заключил новый пятилетний контракт с клубом, утверждает CapFriendly. 26-летний игрок в год будет получать 5,4 миллиона долларов.
Сообщается, что у "Лайтнинг" остается 3,2 миллиона долларов под потолком зарплат.
В минувшем сезоне Палат провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 52 (17+35) очка.
With reports that Ondrej Palat has signed a new 5 year/$26.5M deal, the #Lightning now have an estimated $3.25M in projected cap space. pic.twitter.com/PHN48wtfAr– CapFriendly (@CapFriendly) 14 июля 2017 г.