23:50 14 июля | Хоккей — НХЛ

Палат продлил контракт с "Тампой"


Нападающий "Тампы" Ондржей Палат заключил новый пятилетний контракт с клубом, утверждает CapFriendly. 26-летний игрок в год будет получать 5,4 миллиона долларов.

Сообщается, что у "Лайтнинг" остается 3,2 миллиона долларов под потолком зарплат.

В минувшем сезоне Палат провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 52 (17+35) очка.

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