Пачоретти и Мете получили травмы в игре с "Айлендерс"

Нападающий "Монреаля" Макс Пачоретти получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс". Форвард травмировался во втором периоде и не смог вернуться на лед.

Отмечается, что у него повреждение нижней части тела, однако, не серьезное. Ожидается, что он пройдет повторный медицинский осмотр в понедельник, после чего будет вынесено окончательное решение о его состоянии.

Также травму получил молодой защитник Виктор Мете – у него травма руки и в субботу он вернется в Монреаль для лечения.

Пачоретти провел 64 матча в этом сезоне и набрал 37 (17+20) очков. На счету Мете – 7 голевых передач в 49 встречах.