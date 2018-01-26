Овечкин - третья звезда дня в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин стал третьей звездой минувшего игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Российский форвард, набравший два (1+1) очка в матче с "Флоридой" (4:2), забросил 30-ю шайбу в сезоне и отдал 500-ю передачу в карьере.

Первой звездой стал нападающий "Чикаго" Алекс Дебринкэт. Он набрал четыре очка (3+1) в во встрече с "Детройтом" (5:1). Вторая звезда - вратарь "Баффало" Робин Ленер, который отразил 30 бросков в игре с "Ванкувером" (4:0).

500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда