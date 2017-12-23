Овечкин перед поражением от "Аризоны" пел, что его не остановить

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин на раскатке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны" (2:3 ОТ) напевал слова из песни All The Way Up в исполнении Fat Joe и Remy Ma. Как сообщает в Твиттере репортер Washington Post Изабелль Хуршудьян российский форвард насвистывал "Никто меня не остановит, я только поднимаюсь".
Встреча завершилась поражением "Кэпиталз" в овертайме, а сам Овечкин провел на льду 21,5 минуту, не набрав ни одного очка за результативность. Его соотечественник и партнер по команде Евгений Кузнецов во встрече с "Койотс" отметилс шайбой и результативной передачей.
Напомним, "Аризона" занимает последнее место в сводной таблице чемпионата НХЛ. в 37 матчах "Койотс" одержали 3 победы в основнове время, 4 - в овертайме, 1 - по буллитам.
Ovechkin walking off the ice: 🎵"Nothing can stop me, I'm all the way up ..." 🎶– Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 22 декабря 2017 г.
Werewolf
Adios Amigos R... И чё?______Да ничё )))) Тут половина новостей ни о чем ) Вон рейтинг свадьб висит на главной странице )
15:12 23 декабря
Adios Amigos R...
И чё?
14:09 23 декабря
Werewolf
iguar Шевченко, спасибо за новость!____А с чего ты взял что это Шевченко? Хейта никакого. Голые факты. Или как о покойнике нужно писать: либо хорошее, либо ничего? Да и откуда Шевченко мог знать что там кто насвистывал? )))))) Там же под статьей вроде источник приведен )
13:01 23 декабря
iguar
Шевченко, спасибо за новость!
12:20 23 декабря