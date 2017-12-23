Овечкин перед поражением от "Аризоны" пел, что его не остановить

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин на раскатке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны" (2:3 ОТ) напевал слова из песни All The Way Up в исполнении Fat Joe и Remy Ma. Как сообщает в Твиттере репортер Washington Post Изабелль Хуршудьян российский форвард насвистывал "Никто меня не остановит, я только поднимаюсь".

Встреча завершилась поражением "Кэпиталз" в овертайме, а сам Овечкин провел на льду 21,5 минуту, не набрав ни одного очка за результативность. Его соотечественник и партнер по команде Евгений Кузнецов во встрече с "Койотс" отметилс шайбой и результативной передачей.

Напомним, "Аризона" занимает последнее место в сводной таблице чемпионата НХЛ. в 37 матчах "Койотс" одержали 3 победы в основнове время, 4 - в овертайме, 1 - по буллитам.