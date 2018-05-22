Овечкин - о 6-ом матче с "Тампой": "Не в том возрасте, чтобы перегорать или волноваться"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Тампой" в 6-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3:0, 3-3 в серии) отметил, что его команде некуда было отступать. По словам 32-летнего форварда, все игроки "Кэпиталз" провели встречу на высоком уровне.

- Отступать нам было некуда, надо продолжать в том же духе. Я уже не в том возрасте, чтобы перегорать или волноваться, здесь надо было выходить и играть шестой матч серии, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Все незабитые моменты оставим на седьмую игру.



Тяжело сказать какой именно момент стал переломным в матче. Самое главное, что выиграли, а какие-то отдельные моменты выделять смысла нет. Смит-Пелли? Никого отмечать не буду, играла вся команда на самом высоком уровне. Следующая игра важнейшая, за выход в финал Кубка Стэнли, будем стараться и биться, а там посмотрим.



Решающая игра серии пройдет на льду "Тампы" в ночь на 24 мая. Победитель противостояния встретится в финале Кубка Стэнли с "Вегасом".