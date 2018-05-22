08:25 | Хоккей — НХЛ

Овечкин - о 6-ом матче с "Тампой": "Не в том возрасте, чтобы перегорать или волноваться"


Капитан "Вашингтона"  Александр Овечкин после победы над "Тампой" в 6-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3:0, 3-3 в серии) отметил, что его команде некуда было отступать. По словам 32-летнего форварда, все игроки "Кэпиталз" провели встречу на высоком уровне. 

 
22 мая. Кубок Стэнли. 1/2 финала. 6-й матч. &quot;Вашингтон&quot; &ndash; &quot;Тампа-Бэй&quot; &ndash; 3:0."Вашингтон" "избил" "Тампу" и победил. Овечкина и Кучерова ждет седьмой матч

- Отступать нам было некуда, надо продолжать в том же духе. Я уже не в том возрасте, чтобы перегорать или волноваться, здесь надо было выходить и играть шестой матч серии, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Все незабитые моменты оставим на седьмую игру.

Тяжело сказать какой именно момент стал переломным в матче. Самое главное, что выиграли, а какие-то отдельные моменты выделять смысла нет. Смит-Пелли? Никого отмечать не буду, играла вся команда на самом высоком уровне. Следующая игра важнейшая, за выход в финал Кубка Стэнли, будем стараться и биться, а там посмотрим.

Решающая игра серии пройдет на льду "Тампы" в ночь на 24 мая. Победитель противостояния встретится в финале Кубка Стэнли с "Вегасом".

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https://www.nhl.com/ru/video/---6/t-277521762/c-60436403

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