Овечкин догнал Мориса Ришара по количеству шайб в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". Для 31-летнего россиянина эта шайба стала 544-й в НХЛ, по этому показателю он сравнялся с Морисом Ришаром, с которым делит теперь 29-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Отметим также, что это очко стало для Овечкина третьим во встрече против "Монреаля". Таким образом, он остановился в шаге до 1000 очков в НХЛ.