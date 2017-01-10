06:07 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин догнал Мориса Ришара по количеству шайб в НХЛ

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". Для 31-летнего россиянина эта шайба стала 544-й в НХЛ, по этому показателю он сравнялся с Морисом Ришаром, с которым делит теперь 29-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Отметим также, что это очко стало для Овечкина третьим во встрече против "Монреаля". Таким образом, он остановился в шаге до 1000 очков в НХЛ.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Символично, что догнал в матче с Монреалем. Вообще, матч супер ! И счет 4:1 не отображает объективно, происходящее. Монреаль играл отлично. Но в воротах Вашингтона Холтби.

06:18

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