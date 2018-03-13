Овечкин четвертым в истории НХЛ забросил 600 шайб менее, чем за 1000 матчей

Капитан и форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (3:2 ОТ) достиг отметки в 600 шайб. Российскому нападающему для этого потребовалось провести 990 игр.

Овечкин стал четвертым игроком в истории лиги, кто смог забросить 600 шайб менее, чем за 1000 игр. Ранее этого добились Уэйн Гретцки (718 матчей), Марио Лемье (719) и Бретт Халл (900).

Отметим, что капитан "Кэпиталз" забросил юбилейную шайбу в возрасте 32 лет и 176 дней. В более молодом возрасте этого удалось добиться Гретцки и Лемье.