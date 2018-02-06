Открытие школы Кросби отложено на год

Школа хоккея имени Сидни Кросби откроется в 2019 году, а не в 2018-м, как планировалось ранее, сообщает CBC. В здании на ледовой арене в родном городе Кросби Коул-Харбор еще не завершен ремонт.

Ожидалось, что школа откроется летом, а в запись в нее начнется уже в марте.

Сидни Кросби с момента начала карьеры в НХЛ выступает в составе "Питтсбурга" и на данный момент выиграл с ним три Кубка Стэнли, а со сборной Канады победил на двух последних Олимпиадах.