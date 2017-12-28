Орлов – о поражении от "Рейнджерс": "Искать отмазки не будем"

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов выразил мнение, что рождественский перерыв сказал на игре команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (0:1 Б). При этом хоккеист подчеркнул, что команда не намерена искать отговорок.

– Как оцениваете для себя первую половину сезона? – вопрос Орлову.

– Начало было не очень. Потом нашли свою игру. Было много новых ребят, молодым требовалось время, чтобы притереться. У нас все получается, и вратари нам помогают. Надо двигаться в правильном направлении, мыслить позитивно, и все придет.

– Тяжело играть после рождественского перерыва?

– Нелегко. Поэтому у нас не получилось начало матча, хотя соперник тоже отдыхал. Все по-разному реагируют. Мы играли на выезде. Искать отмазки не будем. Мы восстановили силы, и это нам даст толчок, чтобы выигрывать, как и в начале месяца. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)