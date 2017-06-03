Нико Хишер: "Всегда хотел играть, как Дацюк. Он мой кумир"

Один из фаворитов драфта НХЛ-2017 швейцарский нападающий Нико Хишер заявил, что на протяжении своей карьеры равнялся на экс-форварда "Детройта" Павла Дацюка. Хишер считает россиянина своим кумиром, а также объяснил, почему тоже играет под 13-м номером.

– Всегда хотел играть, как Павел Дацюк, он мой кумир, – цитирует Sportsnet Хишера. – Я смотрел все хайлайты с его матчей. Это великий хоккеист. Но я играю под 13-м номером не из-за этого, а в честь брата. Именно благодаря ему я полюбил хоккей.

Напомним, что драфт пройдет с 23 по 24 июня в Чикаго. Минувший сезон 18-летний хоккеист провел в составе "Галифакса" в лиге QMJHL. На его счету 57 матчей в регулярном чемпионате и 86 (38+48) очков. 38-летний Дацюк играл в НХЛ с 2001 по 2016 год, провел 953 матча в "регулярке" и набрал 918 (314+604).