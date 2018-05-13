Никита Кучеров: "В матче с "Вашингтоном" нам нужно показать красивую игру"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметил, что команда старается показать красивую игру. По его словам, во втором матче с "Вашингтоном" команда должна действовать именно так. Первую игру "Лайтнинг" проиграли со счетом 2:4.

- Мы хотим, чтобы наши болельщики наслаждались нашей игрой, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Кучерова. - Они хотят видеть красивые моменты, голы, сэйвы. Это то, что нам нужно завтра показать. На трибунах масса детей, и некоторые из них хотят стать хоккеистами. Я хочу, чтобы наутро они обсуждали то, что увидели накануне и хотели попробовать повторить на тренировке.