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11:27 | Хоккей — НХЛ

НХЛ улучшила статистику Мориса Ришара спустя 17 лет после его смерти


НХЛ улучшила показатель статистики канадского хоккеиста "Монреаля" Мориса Ришара спустя 17 лет после его смерти, сообщает AP. Он получил дополнительную передачу после пересчета статистики, которым занималась специальная команда лиги в течение шести лет. Было обнаружено, что нападающий отдал передачу на Тоу Блейка во втором периоде матча между "Монреалем" и "Бостоном" (5:6) в ноябре 1945 года.

Напомним, Ришар выступал за "Канадиенс" на протяжении 18 сезонов. На его счету после пересчета статистики стало 544 шайбы и 422 передачи. Он стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 50 шайб за один сезон (1944/45). В его честь также была учреждена премия лучшего снайперу регулярного сезона НХЛ "Морис Ришар Трофи".

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Материалы других СМИ
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