"Нэшвилл" в гостях победил "Калгари"

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Калгари" со счетом 4:3. Победная шайба на счету Филипа Форсберга. дубль в составе гостей оформил Райан Эллис.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Нэшвилл" - 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)

Голы: Нил - 15 (Фишер, Битетто), 4:59 - 0:1. Эллис - 6 (Золнирчук), 31:23 - 0:2. Эллис - 7 (бол., Рибейро, Арвидссон), 38:58 - 0:3. Форсберг - 12 (Арвидссон), 48:21 - 0:4. Верстиг - 9 (бол., Д. Хэмилтон, Монахэн), 56:17 - 1:4. Фролик - 12 (Баклунд, Д. Хэмилтон), 56:34 - 2:4. Монахэн - 14 (Годро, Уайдмэн), 59:12 - 3:4.

Вратари: Джонсон (56:47 - 59:12, 59:18) - Сарос.

Штраф: 15 - 17.

Броски: 35 (14+5+16) - 21 (9+7+5).

Наши: - - -.

20 января. Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).