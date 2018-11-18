"Нэшвилл" обыграл "Лос-Анджелес", Ярнкрок сделал хет-трик

"Нэшвилл" выиграл у "Лос-Анджелеса" (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Кайл Террис, Калле Ярнкрок (трижды) и Ник Бонино. У гостей забивали Нэйт Томпсон, Анже Копитар и Алекс Иафалло.

"Нэшвилл" набрал 29 очков и лидирует в Западной конференции. У "Лос-Анджелеса" 13 очков и последнее место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Лос-Анджелес" - 5:3 (0:0, 2:3, 3:0)

Голы: Террис - 4 (бол., Эллис, Йоси), 23:18 - 1:0. Томпсон - 1 (Тоффоли, Кемпе), 25:55 - 1:1. Копитар - 5 (Браун), 26:14 - 1:2. Ярнкрок - 4 (Эллис), 28:05 - 2:2. Иафалло - 4 (Копитар, Маззин), 30:15 - 2:3. Ярнкрок - 5 (бол., Йоси, Сиссонс), 45:44 - 3:3. Ярнкрок - 6 (мен.), 51:54 - 4:3. Бонино - 2 (п.в., Уотсон, Сиссонс), 59:03 - 5:3.

Вратари: Ринне - Петерсен (58:26 - 59:03, 59:16).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 43 (14+12+17) - 28 (12+9+7).

Наши: - - Ковальчук (16.25/2/-2).

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