"Нэшвилл" Емелина обыграл "Детройт"

"Нэшвилл" на выезде переиграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это вторая подряд победа "Предаторз" и второе кряду поражение "Ред Уингз".

Российский защитник гостей Алексей Емелин провел на льду чуть больше 12 минут, сделал 3 броска по воротам и 3 силовых приема.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Нэшвилл" – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: Хартнелл – 9 (Йоси, Эллис), 4:18 – 0:1. Террис – 10 (Йоси, Смит), 9:35 – 0:2. Атанасиу – 11 (Ларкин), 30:12 – 1:2. Арвидссон – 21 (Суббан, Эллис), 44:50 – 1:3. Татар – 16 (Атанасиу, Абделькадер), 47:54 – 2:3.

Вратари: Ховард (57:52) – Сарос.

Штраф: 2 – 16.

Броски: 36 (8+14+14) – 29 (15+7+7).

Наши: - – Емелин (12:20/3/0).

21 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.