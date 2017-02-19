"Монреаль" проиграл "Виннипегу", несмотря на шайбу Маркова

"Монреаль" на своей площадке проиграл "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 1:3. В составе хозяев шайбу забросил защитник Андрей Марков, который провел на площадке 22 минуты 9 секунд. Его партнеры по команде Никита Нестеров, Алексей Емелин и Александр Радулов результативными действиями не отличились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Виннипег" - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: МАРКОВ - 4 (Пачоретти, Гальченюк), 11:04 - 1:0. Армиа - 6 (мен.), 24:52 - 1:1. Перро - 5 (Бафлин, Лайне), 41:16 - 1:2. Лайне - 28 (п.в., Чиаро, Перро), 58:43 - 1:3.

Вратари: Прайс (58:34 - 58:43, 59:06) - Хеллебайк.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 20 (6+9+5) - 33 (15+7+11).

Наши: Емелин (24:09/1/-1), Марков (22:09/2/1), Нестеров (12:00/1/0), Радулов (18:39/0/0) - -.

Монреаль. Centre Bell.