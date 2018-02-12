"Монреаль" хочет обменять Пачоретти и Плеканеца до дедлайна

"Монреаль" рассчитывает расстаться с двумя игроками до конца дедлайна, сообщает Sportsnet. Помимо форварда Макса Пачоретти, об обмене которого говорится уже несколько месяцев, "Канадиенс" также хотят обменять нападающего Томаша Плеканеца.

На данный момент команда отстает на 10 очков от зоны плей-офф. Напомним, что оба хоккеиста были задрафтованы "Монреалем" и всю карьеру провели в клубе.

На счету 35-летнего Плеканеца, у которого зарплата 6 миллионов долларов за сезон, 976 матчей в НХЛ и 601 (231+370) набранное очко. У 29-летнего Пачоретти – 617 игр и 444 (225+219) очков. Зарплата игрока – 4,5 миллиона долларов.